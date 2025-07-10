Иракское сопротивление по-прежнему считает разоружение неприемлемым

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – одновременно с усилением международного и регионального давления с целью пересмотра баланса безопасности в Ираке, вновь активизировались постоянные попытки «разоружить группы сопротивления» под такими лозунгами, как «установление государственной власти» и «обеспечение стабильности страны». Эти группы, чье сопротивление усилилось после прекращения огня между Ираном и сионистским режимом и прекращения атак на американские силы в Ираке, ответили, заявив о своем несогласии с «иностранными диктатами» и связав свое оружие с «идеологической и экзистенциальной легитимностью».

В этом контексте Абу Али аль-Аскари, представитель по вопросам безопасности «Катаиб Хезболла» в Ираке, использовал церемонию Ашура в Кербеле, чтобы резко раскритиковать тех, кто призывает к разоружению. Он написал на платформе X: «Голос трусов соответствует преступным сионистско-американским крикам о сложении оружия сопротивления в регионе, включая оружие сопротивления в Ираке, которое защищало правительство и святыни в то время, когда все потерпели поражение и Багдад почти пал».

Он добавил: «Оружие сопротивления — это аманат Имама Махди (да ускорит Аллах его появление) у моджахедов, и решение о его сложении может быть принято только Имамом». После заявлений аль-Аскари аналогичное заявление было сделано Абу Ала аль-Вилаи, генеральным секретарем бригад «Сейид аш-Шухада», который подчеркнул: «Сложение оружия в условиях чести и достоинства приведет только к унижению и деградации в будущем».

Эти заявления прозвучали в напряженной атмосфере и стали косвенным ответом на две недавние заметные речи из Наджафа и Аль-Хананы. Первая речь была просьбой Абдула Махди аль-Карбалаи, представителя религиозного авторитета, о «ограничении оружия государством» и отказе от «иностранного вмешательства». Вторая речь была заявлением Муктады ас-Садра, лидера движения Садра, который связал реформы с расформированием «свободного оружия» и призвал к «роспуску ополчений» и укреплению военных и силовых структур.

С другой стороны, Мухаммад аль-Шаммари, иракский политик, заявил, что «любая попытка разоружения без справедливого и всеобъемлющего политического решения потерпит неудачу и приведет страну к новому этапу беспорядков».

Он добавил: «Опыт изгнания американских оккупантов в 2011 году был результатом баланса сдерживания, созданного сопротивлением, и сегодняшнее возвращение к угрозе разоружения является ответом на давление США и стран Совета сотрудничества Персидского залива, которое игнорирует сложности иракской реальности».

Аналитики считают, что это политическое движение вокруг вопроса разоружения соответствует договоренностям США и Ирака о прекращении присутствия «Международной коалиции» в сентябре 2026 года. Эти договоренности могут быть использованы в качестве рычага давления на группы для сокращения их роли или постепенного расформирования.

Отчеты по безопасности оценивают присутствие более 60 вооруженных групп внутри или за пределами «Хашд аш-Шааби». Некоторые из этих групп обладают передовыми военными возможностями, включая ракеты малой и средней дальности, беспилотные летательные аппараты и независимую разведывательную инфраструктуру. Это усложняет любые попытки разоружения без всеобъемлющих соглашений и четких региональных договоренностей.

Учитывая политический раскол между теми, кто поддерживает позицию сопротивления, и теми, кто ее отвергает, правительство Ирака, по-видимому, находится в неблагоприятном положении. С одной стороны, от правительства требуется соблюдать закон, а с другой — избегать прямого столкновения со своими влиятельными вооруженными силами. Между тем, растет народное, религиозное и международное давление с целью положить конец тому, что описывается как «хаос безопасности» и проявления «параллельного государства».

Однако Али Казем ар-Рукаби, политический аналитик, близкий к «Координационной рамке», сказал, что, по его мнению, «продвижение идеи разоружения сопротивления в данный конкретный момент не отвечает национальным интересам. Скорее, его цель — очистить иракскую арену от элементов народного сдерживания, и это в соответствии с региональными и международными договоренностями, которые не учитывают чувствительность ситуации в Ираке».

Он подчеркивает, что «эти группы не являются нарушителями закона, а являются партнерами по освобождению Ирака от ИГИЛ. Некоторые из них официально интегрированы в государственные учреждения, и попытки их расформирования сейчас направлены на создание пробела в безопасности, который, учитывая существующие вызовы, не может быть заполнен только официальными силами».