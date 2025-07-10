Иззат ар-Ришк: Газа не сдастся, и сопротивление будет диктовать условия и уравнения

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – Иззат ар-Ришк, один из лидеров Палестинского исламского движения сопротивления (ХАМАС), заявил, что заявления Биньямина Нетаньяху, премьер-министра сионистского режима, об освобождении всех пленных и сдаче ХАМАС отражают иллюзии, вызванные психологическим поражением, а не реалии поля битвы.

Согласно сообщению информационного агентства «Анадолу», ар-Ришк далее добавил: «После того, как командиры противника признали свое позорное поражение в возвращении сионистских заключенных посредством военных операций, теперь совершенно ясно, что единственный способ их освобождения — это серьезное соглашение и сделка с сопротивлением».

Он также подчеркнул, что Газа никогда не сдастся, и именно сопротивление будет диктовать условия, как оно уже установило уравнения.

Биньямин Нетаньяху, который во вторник дважды встречался с президентом США, заявил сегодня, в среду: «Моя встреча с Трампом была сосредоточена на усилиях по освобождению заключенных в Газе».

Нетаньяху в записанном сообщении заявил: «Мы не отступим ни на минуту, и это (освобождение заложников) стало возможным благодаря военному давлению наших отважных солдат».

Ранее катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщил, что вторая встреча Трампа и Нетаньяху длилась один час и 50 минут и завершилась без какого-либо официального заявления или объяснения со стороны сторон.

«Аль-Джазира» написала: «Это может быть признаком отсутствия согласия по вопросам, поднятым на встрече».

Еврейские источники, такие как «Едиот Ахронот», также утверждали, что Трамп во время встречи «оказывал большое давление на Нетаньяху, чтобы тот прекратил войну в Газе».

Это третий визит Нетаньяху в Соединенные Штаты с момента начала второго срока президентства Трампа 20 января.

Сионистский режим продолжает свои атаки против беззащитного населения Газы.

Мятежный режим возобновил свою войну против Газы после краха хрупкого прекращения огня в марте. Армейские силы продвинулись во многие районы сектора Газа, особенно на юге, и потребовали эвакуации обширных районов на севере. Оккупационная армия угрожает остаться в Газе и не отступать из новых районов, которые она захватила с марта, и ввела удушающую блокаду на поставки продовольственной и медицинской помощи.