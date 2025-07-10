Уничтожение еще одного сионистского солдата силами сопротивления на востоке Газы

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – батальоны «Аль-Кудс», военное крыло движения «Исламский джихад», выступили с заявлением, в котором говорится: «Наши снайперы уничтожили израильского солдата на горе Аль-Сурани, расположенной в районе Ат-Туффах на востоке Газы».

Согласно сообщению новостного канала «Аль-Джазира», ранее батальоны «Аль-Кудс» также опубликовали видеозапись, на которой показано поражение места скопления солдат и военной техники сионистского режима в городе Хан-Юнис.

Палестинские группы сопротивления неоднократно подчеркивали, что они не будут молчать перед лицом агрессии сионистского режима и будут продолжать защищать свою землю и свой народ.

Палестинское сопротивление в секторе Газа, спустя 21 месяц боевых действий, продолжает противостоять атакам армии оккупационного режима с помощью неоднократных проникновений и рейдов, а также наносит тяжелые потери врагу, проводя засады и наступательные операции.

