Новое свидетельство о мученичестве в тюрьме Эвин; общее число мучеников достигло 80 человек

Как сообщает Международное информационное агентство Ахль аль-Байт (мир ему) – Абна – представитель судебной власти, Асгар Джахангир, на полях церемонии памяти мучеников нападения Израиля на тюрьму Эвин, сказал: «Преступный враг пытается, явно нарушая все принципы международного права и гуманитарного права, продемонстрировать свое пренебрежение общепринятыми мировыми нормами. К сожалению, международные организации были бездейственны перед лицом такого поведения, и именно это молчание привело к совершению таких преступлений».

Джахангир продолжил: «Судебная власть серьезно занимается этим вопросом, и процесс расследования начался как во внутренних судах, так и ведется подготовка к правовым действиям на международном уровне. Проводятся экспертные заседания для выявления и оценки как материального ущерба, так и человеческих жертв, понесенных иранскими гражданами».

Он добавил: «Исполнительные органы также обязаны оценить размер ущерба и сообщить об этом судебной власти, чтобы судебный процесс мог быть ускорен. Он также объявил о разработке специальной инструкции для облегчения подачи жалоб физическими и юридическими лицами».

Джахангир уточнил: «Дело мучеников этого инцидента также формируется. Организация тюрем и Фонд мучеников взаимодействуют, чтобы предпринять необходимые шаги для завершения дел этих мучеников и определения их законных прав».

В заключение он объявил о мученичестве еще одного солдата, раненого в результате этого нападения, и сказал: «С добавлением этого мученика число мучеников инцидента в Эвине возросло».

Также дело о расследовании в отношении арестованных шпионов находится на повестке дня прокуратуры, и по специальному указанию главы судебной власти судебное разбирательство ведется в приоритетном порядке. Дополнительная информация будет предоставлена на следующей пресс-конференции.