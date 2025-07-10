Новейшая антииранская позиция Трампа

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Си-Спэн», президент США Дональд Трамп во вторник в своем выступлении, пытаясь скрыть внутренние проблемы и неудачи своего правительства на международной арене, вопреки заявлениям американских разведывательных служб и СМИ о неуспешности вашингтонской агрессии против мирных ядерных объектов Тегерана, абсурдно заявил: «Мы уничтожили ядерные объекты Ирана».

Президент США, который вопреки Уставу ООН совершил агрессию против Ирана несколько недель назад, заявил: «Мы вошли в воздушное пространство Ирана на бомбардировщиках-невидимках, и когда иранцы узнали об атаке, мы уже покинули воздушное пространство. Мы использовали ракеты «Томагавк», запущенные с подводных лодок, для поражения (мирных) ядерных объектов Ирана. Мы не столкнулись с какими-либо препятствиями при выполнении этой операции!»