Новейшая антииранская позиция Трампа

10 июля 2025 - 11:32
Новейшая антииранская позиция Трампа

Президент США, пытаясь скрыть внутренние проблемы и неудачи своего правительства на международной арене, вновь выдвинул абсурдные утверждения против Тегерана.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Си-Спэн», президент США Дональд Трамп во вторник в своем выступлении, пытаясь скрыть внутренние проблемы и неудачи своего правительства на международной арене, вопреки заявлениям американских разведывательных служб и СМИ о неуспешности вашингтонской агрессии против мирных ядерных объектов Тегерана, абсурдно заявил: «Мы уничтожили ядерные объекты Ирана».

Президент США, который вопреки Уставу ООН совершил агрессию против Ирана несколько недель назад, заявил: «Мы вошли в воздушное пространство Ирана на бомбардировщиках-невидимках, и когда иранцы узнали об атаке, мы уже покинули воздушное пространство. Мы использовали ракеты «Томагавк», запущенные с подводных лодок, для поражения (мирных) ядерных объектов Ирана. Мы не столкнулись с какими-либо препятствиями при выполнении этой операции!»

