Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на РИА Новости, Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, заявил сегодня, в среду, в своем выступлении, не осуждая агрессию США и сионистского режима против Ирана вопреки Уставу Организации Объединенных Наций: "Иран — очень большая страна с серьезной экономикой, промышленным потенциалом и значительными возможностями, обладающая техническими возможностями, и их невозможно уничтожить военными средствами".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, чей совершенно политический, предвзятый и пристрастный доклад в Совете управляющих Агентства осмелил сионистский режим и США на агрессию против Ирана, 16 июля также сказал: "Это решение (по иранской ядерной проблеме) не может быть военным, потому что полное уничтожение потенциала такой большой страны, обладающей технологической и промышленной инфраструктурой, невозможно. В любом случае, должно быть достигнуто дипломатическое решение по этому вопросу; сейчас ведутся некоторые переговоры, и я надеюсь, что мы наберем больше темпов и поможем достичь соглашения".

