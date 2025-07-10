Нетаньяху: Без Трампа я бы не победил Иран!

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», премьер-министр сионистского режима в интервью американскому телеканалу Fox News сказал: «Я очень верю в сотрудничество с президентом Трампом и в возможные союзы с нашими друзьями на Ближнем Востоке. «Соглашение Авраама» может быть расширено, и на Ближнем Востоке может быть создана новая реальность».

Далее в этом интервью Биньямин Нетаньяху, повторяя фантазии о победе в 12-дневной агрессии против Ирана, заявил: «Без присутствия великого лидера свободного мира, то есть президента Трампа, я бы не победил в Иране. Мы разгромили Иран и его ось, и Ближний Восток теперь, после 12-дневной войны, изменился».

Продолжая свои бредни, он добавил: «У Ирана был год, чтобы создать более одной ядерной бомбы. Президент Трамп мудро применил силу против Ирана, и после этой атаки у нас есть много мирных результатов для использования».

В другой части интервью Fox News Нетаньяху, вопреки сообщениям даже американских СМИ о неуспехе атаки США на иранские ядерные объекты, заявил: «Наша информация показывает, что обогащенный уран Ирана закопан под землей, и нет никаких признаков, чтобы доказать обратное. Я не верю, что Иран в настоящее время обладает ядерным потенциалом, и он хорошо знает, что если попытается вернуться к ядерной программе, мы можем повторить то, что произошло».

Премьер-министр оккупационного режима, не упоминая кибератаки и информационные атаки на инфраструктуру этого режима, которые были подтверждены даже внутренними кругами этого режима, заявил: «Израиль сейчас является одной из двух мировых держав в области кибербезопасности, и мы опередим Китай благодаря нашему интеллекту и инициативе».

