Наим Касем: "Хезболла" всегда стремилась избежать войны в Ливане

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), шейх Наим Касем, заместитель генерального секретаря "Хезболлы" Ливана, во вторник сделал важное заявление, в котором отметил, что операция "Наводнение Аль-Аксы", начавшаяся 7 октября, привела к большим и революционным изменениям в регионе и значительно изменила существующее положение.

Аль-Маядин сегодня, во вторник, провел эксклюзивное интервью с шейхом Наимом Касемом, генеральным секретарем "Хезболлы" Ливана.

Генеральный секретарь "Хезболлы" Ливана в этом интервью сказал: "Мы узнали о начале этой операции одновременно со всем миром, и наши братья из внутреннего руководства ХАМАС предприняли это важное действие без нашего ведома".

Он добавил, что новость о начале этой операции дошла до покойного генерального секретаря "Хезболлы" Сейеда Хасана Насраллы всего через полчаса после ее начала.

Он также отметил, что "Хезболла" решила вступить в поддерживающую битву и воздержалась от полномасштабной войны, которая требует обширной подготовки, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и американское вмешательство.

По его словам, целью этой поддержки было уменьшение давления на Газу и подталкивание Израиля к решению.

Шейх Наим Касем также объявил, что "Хезболле" были отправлены сообщения из Газы, включая сообщение от мученика Мухаммада ад-Даифа, и через два месяца братья из ХАМАС заявили, что поддержка "Хезболлы" была достаточной и эффективной.

Он подчеркнул, что "Хезболла" всегда стремилась избежать войны в Ливане и регулировала свои действия, учитывая внутренние условия. Он также сообщил об отсутствии информации у Ирана и части руководства ХАМАС за пределами операции "Наводнение Аль-Аксы" и сказал, что Иран на этом этапе оказывал военную, финансовую, политическую, информационную и разведывательную поддержку.

В другой части своего выступления генеральный секретарь "Хезболлы" затронул тему взрывных устройств связи "пейджер" и сказал, что закупка этого оборудования произошла с большим пробелом в безопасности, и это было очевидно для Израиля.

Он добавил, что до сих пор нет никаких признаков широкомасштабного проникновения человеческого фактора в "Хезболлу", и после завершения расследования будет объявлена полная информация по этому вопросу.

Он заявил, что "Хезболла" успешно предотвратила доставку партии из 1500 пейджеров в Турцию и попросила правительство Ливана в сотрудничестве с Турцией конфисковать и уничтожить эту партию.