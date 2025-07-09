Арагчи встретился с бин Салманом

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Арагчи во вторник, 17 июля, встретился и провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в Джидде.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Исмаил Багаи во вторник вечером опубликовал сообщение, в котором написал: «Доктор Арагчи, министр иностранных дел, сегодня, во вторник, 17 июля, по пути из Бразилии (саммит БРИКС) обратно в Тегеран, сделал короткую остановку в Джидде и встретится с высокопоставленными представителями Саудовской Аравии».

Багаи продолжил: «На этих встречах будут обсуждаться и обмениваться мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также состояния мира и безопасности в регионе».