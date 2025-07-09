Правительство Ливии выслало послов Италии, Греции и Мальты

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), правительство Ливии объявило о высылке послов Италии, Греции и Мальты, а также комиссара ЕС по миграции.

В заявлении правительства, назначенного ливийским парламентом, говорится, что это решение было принято из-за поездки этих дипломатов в столицу Ливии Триполи и проведения встречи по вопросам безопасности высокого уровня с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом ад-Дбейбой и министром внутренних дел Имадом Трабулси без координации с правительством.

Правительство Ливии в своем заявлении пояснило, что эта мера была принята из-за того, что оно назвало «явным нарушением дипломатических правил и международных конвенций, нарушением национального суверенитета Ливии и игнорированием местного законодательства путем несоблюдения мер, касающихся въезда, передвижения и проживания иностранных дипломатов».

В заявлении подчеркивается, что запланированная поездка европейской делегации была отменена после их прибытия в международный аэропорт «Бенина» в Бенгази, и им было сообщено, что они являются нежелательными лицами.

Правительство Ливии подчеркнуло необходимость уважения всеми дипломатами, делегациями и международными организациями суверенитета страны и полного соблюдения законов и конвенций, регулирующих поездки иностранных делегаций, а также внимания к официальным рамкам, изложенным в международных соглашениях и договорах.

Следует отметить, что с 2011 года Ливия страдает от сложного политического кризиса на фоне глубоких партийных и политических разногласий, имея два конкурирующих правительства: одно в Триполи на западе страны под названием Правительство национального единства во главе с Абдель Хамидом ад-Дбейбой, и другое в Бенгази на востоке страны, связанное с парламентом и возглавляемое Усамой Хаммадом.