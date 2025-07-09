Уничтожение и арест 6 террористов в Чабахаре

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), региональный штаб «Кудс» сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции сообщил об уничтожении и аресте шести террористов в Чабахаре неизвестными стражами Имама Замана (А).

Отдел по связям с общественностью регионального штаба «Кудс» сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции объявил: «В продолжение мощных оперативных учений „Мученики безопасности“ в юго-восточном регионе, с помощью и содействием проницательных и осведомленных жителей провинции, путем связи с системой информационного штаба 114, было обнаружено местонахождение нескольких элементов террористических группировок в Чабахаре.

В ходе внезапной операции неизвестных стражей Имама Замана (А) были уничтожены и арестованы 6 террористов, а также обнаружено значительное количество легкого и тяжелого оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Эти лица планировали совершить серию террористических актов в местах массового скопления людей, но благодаря бдительности и сотрудничеству жителей региона и своевременным действиям самоотверженных сотрудников разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции Салмана Систана и Белуджистана, эта террористическая группа была полностью разгромлена».