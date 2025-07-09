Исключение «Тахрир аш-Шам» из террористических групп; двойные стандарты Вашингтона в борьбе с терроризмом

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Государственный департамент США в понедельник издал внутреннее распоряжение об исключении террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» из американского списка террористических организаций.

Согласно просмотренному распоряжению, государственный секретарь США «Марко Рубио» приказал Министерству исключить террористическую группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» из американского списка террористических организаций.

Решение Рубио совпало с усилиями администрации президента США «Дональда Трампа» по нормализации отношений между самопровозглашенным президентом Сирии «Абу Мухаммадом аль-Джулани», лидером «Хайат Тахрир аш-Шам», и сионистским режимом.

Аль-Джулани имеет опыт деятельности в «Аль-Каиде» и был командующим ее сирийским отделением.

Избирательный подход к вопросу терроризма привел к тому, что корень терроризма в регионе никогда не был вырван

«Мурад Анади», эксперт по международным вопросам, в интервью ISNA, говоря о недавнем заявлении Госдепартамента США о том, что эта страна исключила террористическую группировку «Тахрир аш-Шам» из списка иностранных террористических организаций, а также о нескольких днях ранее принятом решении президента США об отмене санкций против Сирии, сказал: «После 11 сентября „Буш-младший“ заявил, что крупнейшей миссией Америки является борьба с терроризмом и даже приравнял ее к войне, так что представители ООН в тот момент протестовали, что этот вопрос не должен быть так сильно акцентирован».

Он, заявляя, что «Вашингтон в рамках этого подхода включил некоторые законные и незаконные группы в список террористических организаций», отметил: «Правительство США в соответствии с политикой, которую оно проводило в международной сфере, иногда исключало некоторые из этих групп из этого списка и даже „отмывало“ их, называя их политическими группами».

Анади, заявляя, что «избирательный подход к вопросу терроризма и борьбы с террористическими группами привел к тому, что корень терроризма в регионе никогда не был вырван», пояснил: «По признанию Хиллари Клинтон, бывшего госсекретаря США, правительство этой страны сыграло прямую роль в создании ДАИШ, после чего в своих интересах приступило к подавлению и уничтожению этой группы, и даже не исключено, что в рамках двойных стандартов в вопросе борьбы с терроризмом однажды оно также исключит ДАИШ из списка террористических групп и назовет ее политической группой».

Этот журналист, продолжая свои высказывания, указал на двойные стандарты Америки в отношении других международных вопросов и сказал: «Эта страна напала на ядерные объекты Ирана, который является членом Договора о нераспространении ядерного оружия и ДНЯО, и защищала действия Израиля, который обладает ядерным оружием и также не является членом ДНЯО, при нападении на Иран. С другой стороны, правительство США поддерживает геноцид сионистского режима в Газе и закрывает глаза на эти преступления, но если в другой стране, не соответствующей интересам Америки, произойдет малейшее событие, оно заявляет о нарушении прав человека».

Америка использует политику «кнута и пряника» в отношениях с новыми правителями Сирии

Этот эксперт по международным вопросам также, говоря о действиях правительства США по снятию санкций с сирийского правительства, заявил: «Они используют политику „кнута и пряника“ в отношениях с новыми правителями Сирии: с одной стороны, Израиль постоянно бомбит Сирию, с другой стороны, Америка отменяет санкции и утверждает, что это создало условия для вхождения Сирии в международную экономическую систему, но с другой стороны, она не позволяет сирийскому правительству иметь какую-либо прочную экономическую и военную структуру. Вашингтон хочет, чтобы эта страна была полностью подчинена и не имела никакого сопротивления».

Этот журналист добавил: «Американцы пытаются представить свой тип отношений с новыми правителями Сирии как модель, чтобы сказать странам Западной Азии, что тот, кто с нами, получит эти преимущества, а тот, кто не с нами, будет иметь дело с нами».