Реакция Велаяти на противоречивые заявления Трампа

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), член Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт (мир ему) и советник Верховного лидера по международным делам, отреагировал на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа.

«Али Акбар Велаяти» написал в Twitter о противоречиях в словах и действиях президента США Дональда Трампа: «Явные противоречия в поведении и словах Трампа достигли такого уровня, что многие американцы потеряли доверие к своему президенту».

