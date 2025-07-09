  1. Home
Реакция Велаяти на противоречивые заявления Трампа

9 июля 2025 - 11:22
Source: ABNA
Реакция Велаяти на противоречивые заявления Трампа

Член Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт (мир ему), отреагировал на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа.

Как сообщает информационное агентство AhlulBayt (ABNA), член Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль аль-Байт (мир ему) и советник Верховного лидера по международным делам, отреагировал на противоречивые заявления президента США Дональда Трампа.
«Али Акбар Велаяти» написал в Twitter о противоречиях в словах и действиях президента США Дональда Трампа: «Явные противоречия в поведении и словах Трампа достигли такого уровня, что многие американцы потеряли доверие к своему президенту».

