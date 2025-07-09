Еврейская газета: Ракетный удар Ирана усилил план эвакуации военных баз вокруг жилых районов

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), еврейская газета Yedioth Ahronoth написала: «Управление по делам земель Израиля, используя важные уроки, извлеченные из войны с Ираном, готовится ускорить эвакуацию израильских военных баз, чтобы облегчить строительство почти 60 тысяч новых жилых единиц. Недавний ракетный удар Ирана усилил необходимость продвижения плана эвакуации израильских военных баз, расположенных в жилых центрах в центре оккупированных территорий».

Газета написала: «Некоторые поврежденные здания во время войны с Ираном указывают на это, но хотя многие базы имеют официальные планы на будущую эвакуацию, до сих пор нет официального плана по эвакуации базы Кирья в Тель-Авиве, прилегающей к башне Да Винчи, которая была напрямую подвергнута бомбардировке. В настоящее время ведутся работы над важными планами по эвакуации факультетов казарм Глиот в Рамат-ха-Шароне в Иерусалим в 2027 году, а также по эвакуации разведывательной базы, прилегающей к факультетам, которая должна быть перенесена на юг».

Yedioth Ahronoth написала: «Ожидается, что израильская армия в ближайшие недели подпишет всеобъемлющее соглашение с муниципалитетом Рамат-ха-Шарона, согласно которому, помимо прочего, военная база Глиот будет эвакуирована в течение примерно двух лет, чтобы обеспечить строительство почти 7500 новых жилых единиц».

