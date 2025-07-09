Раввин Хамами Лалезар: Единство иранского народа помешало проникновению врага / Использование оружия массового уничтожения запрещено в монотеистически

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), раввин Юнес Хамами Лалезар, религиозный лидер иранских евреев, в среду утром, 18 июля, на Национальной конференции «Божественные религии и проблема сионистской и западной агрессии против Ирана», которая состоялась в зале Алламе Джафари Исследовательского института культуры и исламской мысли, подчеркнув важность мира в учениях божественных религий, сказал: «Люди всегда мечтали о мире и спокойствии, и общей целью всех религий является установление мира и безопасности в мире».

Он, ссылаясь на разделение войны в иудаизме, добавил: «В иудаизме войны делятся на две категории: обязательные и факультативные. Во время 12-дневной войны Иран был атакован под ложным предлогом, и иранские элитные командиры и ученые стали мишенью нападений». Раввин Хамами продолжил: «Под руководством Лидера революции и благодаря подготовке, проведенной в предыдущие годы, национальное единство и сплоченность вновь проявились. В этой войне нация действовала опережая чиновников, и, исходя из древней иранской культуры и цивилизации, показала, что, несмотря на различия во вкусах, ни один иранец не продаст свою родину и соотечественника врагу и не предпримет шагов против своей страны».

Он, заявляя, что защита иранским народом своей родины достойна благодарности, отметил: «Иранцы в этой битве показали, что они не остаются равнодушными к защите своей страны.

В нашей религиозной культуре говорится, что одной из целей творения является размножение людей и познание Бога. Все люди происходят из одного корня, и уничтожение одного человека равносильно уничтожению всего человечества. Поэтому никто не должен оставаться равнодушным к пролитию человеческой крови». Религиозный лидер иранских евреев пояснил: «Иранский народ не остался равнодушным к своей защите, и ясно, что если бы не было оборонной мощи страны, враги никогда бы не предложили прекращение огня». Далее, касаясь научных достижений Ирана в ядерной области, он сказал: «Мы не стремились к атомной бомбе, но, несмотря на это мирное намерение, мы были атакованы.

Ни одна страна не согласилась помочь Ирану в ядерной области, и все достижения являются результатом усилий иранских молодых людей и элит». Раввин Хамами Лалезар подчеркнул: «Враги не должны чувствовать победу от нападения на ядерные центры Ирана, потому что эти центры будут восстановлены с большей мощью и качеством. По убеждению всех монотеистических религий, использование оружия массового уничтожения запрещено, и такое оружие не имеет легитимности». Выразив разочарование действиями международных организаций в отношении Ирана, он сказал: «Никакого доверия нельзя оказывать международным организациям, потому что они не осудили нападения на Иран и ядерные центры. Европейские и западные страны были на стороне Америки, но милость Божия привела к демонстрации мощи и силы Ирана и заставила врагов пожалеть о своих действиях».

Религиозный лидер иранских евреев также, ссылаясь на мирную историю иранского народа, заявил: «За последние 300 лет Иран не начинал ни одной войны и всегда показывал, что стремится к миру. Внутри страны также различные религии живут в мире и уважении друг к другу, что свидетельствует о национальном единстве и сплоченности». В заключение он, подчеркнув оборонную готовность иранского народа, отметил: «Мы не стремимся к войне, но никогда не останемся без защиты.

Существует национальное единство и сплоченность между народом и вооруженными силами Ирана, и мы надеемся достичь всеобщего мира и спокойствия путем формирования всемирного фронта сопротивления со стороны народов».