Аятолла Ахтари: Необходимо принимать практические меры для противодействия агрессии сионистского режима / Защита от агрессии — это разумный и религиоз

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), аятолла Мохаммад Хасан Ахтари, председатель Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль-уль-Байт (А), сегодня утром, в среду, 18 июля, на Национальной конференции «Божественные религии и проблема сионистской и западной агрессии против Ирана», которая проходит в зале Алламе Джафари Исследовательского института культуры и исламской мысли, почтил память мучеников Ашуры и мучеников 12-дневной войны, заявив: «Эти дни напоминают о горьких воспоминаниях Хусейни Ашуры, а также о мученической смерти достойных людей, командиров и ученых, которые были убиты врагами в недавней войне». Поздравляя Исламскую Республику Иран с победой над сионистским режимом в 12-дневной войне, он отметил: «Эта победа показала, что иранская нация по-прежнему стоит на пути сопротивления.

Но одних разговоров и диалога между религиозными лидерами недостаточно; необходимо предложить практические решения. Мы должны посмотреть, что мы можем сделать, чтобы противостоять этим агрессиям». Аятолла Ахтари, заявив, что религиозные лидеры обладают социальным положением и пользуются уважением значительной части уммы, подчеркнул: «Эти личности имеют много общего и должны действовать ответственно перед лицом угнетения и агрессии». Ссылаясь на аяты Священного Корана, он пояснил: «Аллах в Коране возложил ответственность на всех людей в каждом обществе. Нападения фальшивого сионистского режима на исламский Иран и агрессия Америки против ядерных центров нашей страны являются яркими примерами угнетения. Иран является членом международных организаций и должен пользоваться их поддержкой, но такая поддержка не была оказана». Председатель Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль-уль-Байт (А) добавил: «Теперь мы должны подумать о том, что делать с этими событиями и как мы можем предотвратить повторение таких преступлений.

Коран говорит: не только пророки, но и общины, к которым были посланы пророки для их руководства, также несут ответственность. Эта общая ответственность охватывает все религии, и никто не исключен из нее». Ссылаясь на хадис Пророка Мухаммеда (С), он сказал: «Пророк (С) сказал, что каждый, на любом посту и в любом положении, несет ответственность.

Поэтому все религиозные лидеры должны вести себя ответственно». Аятолла Ахтари, подчеркнув обязательность защиты от агрессии, заявил: «Защита страны, земли и чести является разумным и религиозным делом, и все божественные религии подтверждают это. Это обязанность, в которой не должно быть сомнений». Он продолжил: «Одного заявления религиозных лидеров в Иране недостаточно. Бывший президент США Трамп утверждает, что он христианин, но христиане мира, включая Папу Римского и других религиозных лидеров, должны заявить, что он лжет и не является настоящим христианином, поскольку не верит в христианство». Председатель Высшего совета Всемирной ассамблеи Ахль-уль-Байт (А), ссылаясь на позиции некоторых ученых, сказал: «Некоторые исламские ученые, такие как глава Аль-Азхара и аятолла Систани, заняли позицию, но многие другие молчали. Среди евреев в Америке и других странах также были заняты позиции, но этого недостаточно.

Практические действия должны быть включены в повестку дня». Он призвал к совместным усилиям по оказанию влияния на международные институты, добавив: «Религиозные лидеры должны быть активны в Организации Объединенных Наций и побуждать страны к действию, чтобы Америка, как преступная страна, была исключена из Совета Безопасности и международных правозащитных организаций. Америка не должна иметь право вето и место в этих институтах». В заключение аятолла Ахтари, ссылаясь на слова Эмира правоверных (А), сказал: «Имам Али (А) сказал: «Всегда будьте рядом с угнетенными и сопротивляйтесь угнетателям». Если этот принцип будет реализован, счастье и победа будут достигнуты для всего человечества и последователей божественных религий».

342/