В какую бы книгу по исламскому праву, толкованию Корана, теории исламского права, теологии или нравственности мы сегодня не заглянули непременно встретим предания от Имама Бакира и Имама Садыка (мир им!). Эти великие личности оставили нам великое научное наследие в области исламских наук.



По случаю годовщины мученической смерти его светлости Имама Мухаммад Бакира (мир ему!), которая, согласно признанным преданиям, произошла 7 Зульхиджа, 114 года по лунной хиджре, и в силу [1] необходимости ознакомиться и создать все необходимые условия для знакомства с учением его светлости, мы воспользовались трудами его светлости великого аятуллы Макарема Ширази дабы описать для наших дорогих читателей основные и ключевые момент в учении его светлости Имама Мухаммад Бакира (мир ему!).



Несомненно анализ научной методологии имама Бакира (мир ему!), а также разъяснение речей его светлости о значении разума, необходимости образования и приобретения знаний, а также поистине великое наследие его светлости в видео речей и деяний, дошедших до нас в виде преданий и хадисов более чем когда либо требуют от нас разъяснения и распространения учения его светлости, Имама Бакира (мир ему!). Поэтому в данной статье мы попытаемся разъяснить научные методы его светлости используя труды великого аятуллы Макарема Ширази (да продлит Аллаха его жизнь!), дабы последователи и шииты Имама Бакира (мир ему!), а также все жаждущие воспользоваться научной кладезю его светлости могли получить диспут к этому.



Размышления по поводу прозвища его светлости, Бакир аль-улум (раскрывающий знания) (мир ему!)



Его светлость великий аятолла Макарем Ширази по поводу причины использования прозвища «раскрывающий знания» по отношению к Имаму Бакиру (мир ему!) изволил сказать: «поистине он заслуживал этого прозвища, так как он был раскрывателем множества наук. Он заложил основы многих исламских наук, толковании, теологии, юриспруденции, нравственности и во всех исламских науках оставили после себя множество преданий. От него до нас дошло настолько много преданий и хадисов, что только Мухаммад Ибн Муслим передал от него 30 тысяч хадисов» [2].



Расцвет исламских наук является наследием его светлости Имама Бакира (мир ему!)



Шиитский авторитет говоря о ценности и величии дошедших до нас преданий и хадисов от непорочных имамов (мир им!), в особенности от Имама Бакира (мир ему!) изволил сказать: «к сожалению многие хадисы от имамов не дошли до нас. Но, несмотря на это, сбор имеющихся в наших руках хадисов составило не мало труда [3]. Наибольшее количество наших хадисов, число которых доходит до десятков тысяч, передано от пятого и шестого имамов, то есть от Имама Мухаммад Ибн Али Бакира (мир ему!) и Джаафар Ибн Мухаммад Садыка (мир ему!). Немалую часть также составляют хадисы переданные от Али Ибн Муса Рида (мир ему!). Причина этого заключается в том, что эти трое великих имамов жили в условиях и во времени когда давление и контроль со стороны врагов из числа омеядских и аббасидских правителей был ослаблен. Поэтому они смогли оставить после себя огромное количество преданий и знания в различных областях исламских наук, переданные им от Посланника Аллаха (да благословит его Аллаха и его семейство и да приветствует!) посредство их предков» [4].



Аятолла Макарем Ширази указав на огромное наследие пятого и шестого имамов, Имама Бакира и Имама Садыка (мир им!) изволил сказать: «в какую бы книгу по исламскому праву, толкованию Корана, теории исламского права, теологии или нравственности мы сегодня не заглянули непременно встретим предания от Имама Бакира и Имама Садика (мир им!). Эти великие личности оставили нам великое научное наследие в области исламских наук».



Шиитская юриспруденция начала стремительно развиваться благодаря учению Имама Мухаммад Бакира (мир ему!)



Макарем Ширази посчитав стремительное развитие шиитской юриспруденции следствием учений Имама Мухаммад Бакира и Имама Джаафар Садыка (мир им!) изволил сказать: «то, что наша юриспруденция на сегодняшний день не нуждается в киясе (измышлениях) является заслугой оставленных Имамом Мухаммад Бакиром и Имамом Джаафар Садыком (мир им!) преданий и хадисов. Именно благодаря их хадисам врага наук открылись перед нами. При этом эти врата закрыты перед другими и именно поэтому им приходится пользоваться своими измышлениями.



Поэтому причину этого научного прогресса нужно искать в учениях Имама Мухаммад Бакира и Имама Джаафар Садыка (мир им!). В любой книге, шиитской или суннитской мы сталкиваемся с удивительными хадисами Имама Мухаммад Бакира и Имама Джаафар Садыка (мир им!). Эти двое великих личностей укрепили основы веры своими знаниями».



Научные дискуссии являются практическим методом обучения в научной школе Имама Бакира (мир ему!)



Очевидно, что его светлость Имам Бакир (мир ему!) преследуя цель распространения пророческого учения и раскрытия шиитский наук использовал практические методы обучения, коими являются научные дискуссии с представителями других монотеистических религиозных течений.



Великий аятолла Макарем Ширази рассказывая о научных дискуссиях его светлости Имама Бакира (мир ему!) указал на одну из основных научных дискуссий его светлости которая состоялась с представителями христианства в Шаме. Аятолла Макарем Ширази изволил сказать: «как говорится в книгах по истории, его светлость Имам Бакир (мир ему!) во время своего вынужденного путешествия в Шам, прежде чем покинуть город Дамаск, пятый имам наилучшим образом воспользовался представленной ему возможностью разбудить жителей Шама и осведомить их о своем научном величии и могуществе и полностью изменил общественное мнение в этом городе» [5].



Комментарий Макарема Ширази дискуссии Имама Бакира (мир ему!) с христианским епископом



Великий аятолла Макарем Ширази комментируя одну из важнейших дискуссий Имама Бакира (мир ему!) с христианским епископом в Шаме изволил сказать: «дело было в том, что у Хишама не было никакого другого выхода кроме как согласиться с отъездом Имама Бакира (мир ему!) в Медину. Причин проявлять к пятому имаму неуважения у Хишама больше не оставалось, и он был вынужден согласиться с его отъездом. Когда его светлость (мир ему!) со своим сыном вышел из дворца халифа у выхода из дворца он встретил огромное количество людей, которые сидели в конце находящейся перед дворцом площади. Имам поинтересовался о них и спросил о причине их собрания. Ему ответили, что это христианские священнослужители и монахи, которые ежегодно собираются и согласно ежегодной традиции ожидают старшего епископа, дабы он решил их научные проблемы и ответил на их вопросы. Имам (мир ему!) направился к ним и будучи не узнанным принял участие в их собрании. Все это незамедлительно было доложено Хишаму. Хишам приказал своим людям отправиться туда и следить за всем, что будет происходить во время этого собрания.



Очень скоро появился старший епископ, который был довольно пожилым человеком и сел во главе собрания, принятый всеми с почтением и уважением. Епископ обратил свой взор на собрание и увидев Имама Бакира (мир ему!) среди людей обратился к нему и спросил: «вы христианин или мусульманин?». Имам (мир ему!) ответил: «мусульманин».



Тогда епископ спросил: «вы из числа мусульманских ученых или же из числа невежд?». Имам (мир ему!) ответил: «нет, я не из числа невежд!».



Епископ спросил: «мне первым спрашивать или вы спросите?». Имам (мир ему!) сказал: «спрашивайте вы, если вам угодно».



Старший епископ спросил: «какое у вас, у мусульман имеется доказательство, что обитатели Рая кушают и пьют, но при этом не нуждаются в облегчении? Имеется ли что-то похожее и очевидно подобное в этом мире?».



Имам (мир ему!) ответил: «да, очевидным примером этого в этом мире является зародыш, который получает пищу в утробе матери, но не нуждается в облегчении».



Старший епископ с удивлением спросил Имама (мир ему!): «вы сказали, что не являетесь ученым!».



Имам (мир ему!) ответил: «я такого не говорил, я сказал я не из числа невежд».



Старший епископ в очередной раз обратился к Имаму (мир ему!) и задал ему следующий вопрос: «на каком основании вы утверждаете, что райские фрукты и угощения не уменьшаются по мере употребления и сколько бы люди не угощались ими они остаются без изменения? Имеется ли что-то похожее и очевидно подобное в этом мире?».



Его светлость (мир ему!) ответил: «да, очевидным подобием этого в этом мире является огонь. Если вы зажжете сотни огней с помощью одного огня, то этот огонь останется без изменения и нисколько не уменьшиться от этого».



Тогда старший христианский епископ стал спрашивать все вопросы, которые приходили ему в голову и получал твердые и удовлетворяющие ответы. Епископ почувствовав себя беспомощным стал злится и выходить из себя. Епископ обращаясь к собравшимся сказал: «Люди! Вы привели сюда осведомленного и превосходящего меня в разы ученого, чтобы опозорить меня? Хотите доказать, что мусульманские ученые сильнее христианских? Клянусь Богом, больше с вами говорить я не буду и если доживу до следующего года, то вы не увидите меня в этом собрании». Сказав это епископ встал и ушел.



Этот случай стал стремительно распространятся по городу Дамаск и наделал немало шума. Хишам вместо того, чтобы радоваться научной победе и превосходству Имама Бакира (мир ему!) над чужими стал пугаться влияния Имама Бакира (мир ему!) как никогда и послал его светлости подарки требуя его немедленно покинуть Дамаск. Хишам, в следствии своей ненависти к его светлости после его победы на епископом, также приложил немало усилий для того, чтобы навредить авторитету Имама Бакира (мир ему!) с помощью обвинений в склонности к христианству. Поэтому он поступил весьма подло и приказал некоторым своим генералам, в том числе главе города Мадьян написав следующее: «Мухаммад Ибн Али, внук Абу Тураба был у меня со своим сыном. Когда я отправил их обратно в Медину они направились к христианам и проявили склонность к христианству. Но, я закрыл глаза на их грехи из-за наших с ними родственных связей. Когда они прибудут в ваш город объявите людям, что я испытываю к ним ненависть и неприязнь».



Но, старания Хишама скрыть правду не дали никакого результата и жители Мадьяна, несмотря на предвзятое отношение к его светлости, вызванное пропагандой Хишама, в результате общения и бесед с его светлостью убедились в его величии и истинном положении. Таким образом, это путешествие, которые было принудительным и сопровождалось угрозами со стороны Хишама превратился в одну из самых плодотворных и поучительных путешествий в жизни его светлости» [6].



Интеллектуальность шиизма является одним из важнейших особенностей в научной школе Имама Бакира (мир ему!)



Несомненно научный расцвет в шиитском учении, в особенности в учении Имама Бакира (мир ему!) является следствием рациональности, разумности и размышлений, на которых особенно настаивал его светлость Имам Бакир (мир ему!). Великий аятолла Макарем Ширази раскрывая важность рационализма в школе шиизма указал на один из важнейших преданий дошедших до нас от Имама Бакира (мир ему!):



«قال الامام الباقر عليه السلام: «يَا مُيَسِّرُ أَلَا اخْبِرُكَ بِشِيعَتِنَا؟ قُلْتُ: بَلى‏ جُعِلْتُ فِداكَ قَالَ: إِنَّهُمْ حُصُونٌ حَصِينَةٌ و صُدُورٌ أمِيْنَةٌ وَ أَحْلَامٌ وَزِيْنَةٌ لَيْسُوا بالمَذِيعِ البَذِرِ وَلَا بِالجُفَاتِ المُرَاعِيْنَ رُهْبَانٌ بِالْلَيلِ اسُدٌ بِالْنَهارِ»



Его светлость Имам Бакир (мир ему!) сказал [7]: «О Муйассир! [8] Не рассказать ли тебе о наших шиитах?» Я (Муйассир) сказал ему: «да, конечно! Да буду я вашей жертвой». Тогда Имам сказал: «поистине они являются крепкими крепостями, верными хранителями, обладателями ценного разума, [9] они не распространяют слухи, не рассказывают чужие секреты, они не являются грубыми, жестокими и кичливыми людьми, ночью они аскеты, а днём — львы».



Великий аятолла Макарем Ширази в толковании данного хадиса изволил сказать: «это короткий хадис в котором сказано о семи атрибутах и особенностях шиитов, но, который возлагает на человека целый мир ответственности.



1. Крепкие крепости



Шииты должны быть невозмутимы перед пропагандой врагов. Нашли ли мы пути для укрепления нашей молодежи в мире, в котором культура и духовность обрела состояние являющееся страшной угрозой для молодого поколения? Если мы не можем уничтожить микробы, то должны крепиться сами.



2. Верность, разумность и хранение тайн



Одним из тех вещей на которые жаловались наши Имамы (мир им!) было то, что их сторонники не хранили тайны. Под тайнами подразумевалось истинное положение наших Пречистых Имамов (мир им!), такие как обладание знанием тайного, заступничество в Судный День, хранение знаний Посланника Аллаха (да благословит Аллах его и семейство его и да приветствует!), свидетельство и знание деяний шиитов, чудеса и другие, недоступные пониманию обычных людей вещи. Люди не знакомые с ними, не являющиеся их сторонниками не могли осознать их истинное положение. Но, некоторые сторонники имамов, будучи доверчивыми и неискушенными людьми рассказывали об этих особенностях наших имамов где попало [10], что в свою очередь становилось причиной разногласий, вражды и недопонимания. Поэтому Имам Бакир (мир ему!) говорит, что наши шииты являются хранителями тайн, не рассказывают что попало и где попало, распространяя таким образом разногласия и вражду [11].



Хуже этого являются гулаты (радикальные представители шиизма), которые стали появляться в наше время и под предлогом любви к непорочным имамам (мир им!) приписывать им неверие и непристойные вещи, в которых имамы никогда не были бы довольны. Мы должны быть бдительны по отношению к этим новым гулатам. Эта группа людей обладает двумя недостатками: во-первых, уничтожают сами себя. Они думают, что если будут приписывать нашим имамам (мир им!) атрибуты и особенности Бога, или приписывать их ее светлости Зейнаб (мир ей!), или мученикам Кербелы, то таким образом проявят любовь к этим великим людям. Во-вторых, еще большим недостатком является то, что в сегодняшнем мире информация распространяется поразительной скоростью. Если утром написать о чем нибудь, то к вечеру эта новость достигнет всех уголков света. Поэтому, эти неправильные и содержащие гулатство слова и высказывания распространяются по всему миру и наводят огромную тень на шиизм. Таким образом, объявляют шиитов неверными и издают фетвы о дозволенности проливать шиитскую кровь. Эти люди не понимают, что являются причиной убийства шиитов в других уголках света.



Горе и несчастье от рук этих невежественных и глупых друзей, горе и несчастье от тех времен когда собрания и мероприятия будут руководится невежественными и неосведомленными людьми. Мы не должны позволять этого [12].



3. Любовь



Шииты не являются жестокими, наоборот они полны любви и доброты. Шииты обладают духом Али Ибн Абу Талиба (мир ему!) и других непорочных имамов (мир им!), которые проявляли доброту и любовь даже к своим врагам [13].



4. Бодрствующие ночью и храбрые



Шииты не кичливы, они объединяют в себе две особенности, поэтому если кто-то увидит их ночные богослужения, то скажет что они являются аскетами и не способны на общественную деятельность. Но, когда видят их днем, то перед ним открывается новая картина и они кажутся им львами.







При внимательности к словам великого аятуллы Макарема Ширази можно понять какую роль играет рационализм и разум в других особенностях и атрибутах шиизма, в расцвете шиитского учения и его распространении. Поэтому великий аятолла Макарем Ширази настаивает на этой особенности шиизма, как одной из важнейших особенностей этого учения. Согласно его мнение все учение непорочных имамов (мир им!) основано на этой особенности. Поэтому, согласно мнению Макарема Ширази шиитов можно поделить на пять групп:



а) Шииты по географическим причинам. Это те люди, которые родились в шиитской стране и согласно статистическим данным считаются шиитами.



б) Этнические шииты. Это те люди, у которых родители были шиитами и которые выросли в шиитской семье [14].



в) Шииты на словах. Это те люди, которые утверждают что являются шиитами Али Ибн Абу Талиба (мир ему!), но на деле у них все обстоит совсем иначе [15].



г) Простые шииты. Это те шииты, деяния которых ограничивается элементарными вещами и которые не достигли всей глубины шиизма. Они знают о шиизме только траурные церемонии, обращения к имамам с просьбами о молитве и тому подобные вещи. Откуда нам знать, что они являются шиитами? Разве то, что они участвуют в траурных мероприятиях или то, что они посещают мечеть Джамкаран является доказательством их шиизма!? Конечно, мы не хотим принизить ценность этих деяний, но эти люди поняли из шиизма только это. А такие атрибуты как «крепкими крепостями, верными хранителями, обладателями ценного разума, они не распространяют слухи, не рассказывают чужие секреты, они не являются грубыми, жестокими и кичливыми людьми, ночью они аскеты, а днём — львы» не известны им [16].







5. Истинные шииты стремятся к приобретению переданных от Имамов (мир им!) знаний.



Великий аятолла Макарем Ширази настаивает на получении исламского образования и приобретении переданных от Имамов (мир им!) знаний и считает эту особенность одной из важнейших особенностей истинного шиита. Великий аятолла по этому поводу изволил сказать: «истинны шиитами являются те люди, которые знакомы с божественными науками и наследием непорочных Имамов (мир им!) и которые живут по тем правилам, которые описаны в этом предании» [17].







Научное превосходство шиитского учения, в особенности учения Имама Бакира (мир ему!), основанного на научности и рационализме, было настолько очевидным, что многие выдающиеся суннитские ученые и последователи считали для себя честью получать знания от учеников и сторонников таких имамов как Имам Бакир и Имам Садик (мир им!). Например, у Абу Исхака, Ибрахима Ибн Мухаммад Ибн Абу Йахья и других учеников и последователей этих имамов получали образование выдающиеся суннитские ученые. Многие из тех суннитских ученых, которые сохранили и уберегли себя от фанатизма, такие как Шафии, Ибн Исбахани и другие, назвали Ибрахим Ибн Мухаммада заслуживающим доверия, утверждая, что он не выдумывает хадисы и не рассказывает ложные предания [18], [19].







Заключительное слово: обращение к ученикам и последователям школы Имама Бакира (мир ему!)







Великий аятолла Макарем Ширази указывая на изначальные обязанности учеников религиозных семинарий настаивает на необходимости продолжать научный метод Имама Бакира (мир ему!) и Имама Садика (мир ему!). Макарем Ширази говорит: «основой пророческой миссии является наука и знание. И эта пророческая миссия была дарована в период невежества и тьмы. Всевышний даровал Своему посланнику пророческую миссию дабы тот обучал людей Книге и мудрости, а также очищал их души от недостатков. Всевышний в Священном Коране говорит, что Небеса и Земля были созданы для того, чтобы люди получали знания и могли осознать Величие и Мудрость своего Господа».



Ученики религиозных семинарий должны благодарить Бога за то, что Он дал им возможность получать религиозные знания. Вы являетесь воинами Имама нашего времени (да приблизит Аллаха его пришествие!) и учениками Имама Бакира (мир ему!) и Имама Садика (мир ему!). Мы является гостями пиршества знаний у Имама Бакира (мир ему!) и Имама Садика (мир ему!) и каждый день пользуемся их знаниями, получая от этого бесценную выгоду [20]. Надеюсь Всевышний не лишит нас этой милости и мы сможем продолжить их путь и наконец заслужим их заступничество в Судный День [21].







Подготовлено офисом его светлости аятуллы узмы Макарем Ширази



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[1] Речь его светлости аятуллы узмы Макарема Ширази во время высшего урока по исламской юриспруденции, мечеть «Азам», Кум, 22/08/1389



[2] Речь его светлости аятуллы узмы Макарема Ширази во время высшего урока по исламской юриспруденции, мечеть «Азам», Кум, 22/08/1389



[3] Речь его светлости аятуллы узмы Макарема Ширази во время высшего урока по исламской юриспруденции, мечеть «Азам», Кум, 22/08/1389



[4] Наши убеждения, стр. 122



[5] Письменное повествование его светлостью великим аятуллой Макаремом Ширази научной дискуссии его светлости Имама Бакира (мир ему!) с христианским епископом в Шаме, 21/07/1392



[6] Письменное повествование его светлостью великим аятуллой Макаремом Ширази научной дискуссии его светлости Имама Бакира (мир ему!) с христианским епископом в Шаме, 21/07/1392



[7] Бихар аль-анвар, т. 65, стр. 180



[8] Муйассир Ибн Абдул Азиз был одним из известнейших учеников и сторонников Имама Бакира (мир ему!). Его описывают многие книги по риджалу. Имам Бакир (мир ему!) сказал о нем слова, которые повествуются в этих книгах. Его светлость изволил сказать: «О Муйассир! Знай, что несколько раз за тобой приходил ангел смерти, но Всевышний отменял твою смерть только потому, что ты поддерживал родственные связи и помогал своим родственникам разрешать их проблемы».



[9] Светильник наставления, стр. 15



[10] Светильник наставления, стр. 16



[11] Светильник наставления, стр. 16



[12] Светильник наставления, стр. 17



[13] Светильник наставления, стр. 17



[14] Светильник наставления, стр. 18



[15] Светильник наставления, стр. 19



[16] Светильник наставления, стр. 19



[17] Светильник наставления, стр. 19



[18] «Ар-риджал, Наджаши, том 1, стр. 85



[19] Энциклопедия современной исламской юриспруденции, том 1, стр. 242



[20] Речь его светлости аятуллы узмы Макарема Ширази во время встречи с группой семинаристов из Исфахана, 13/12/1385



[21] Речь его светлости аятуллы узмы Макарема Ширази во время встречи с группой семинаристов из Исфахана, 13/12/1385