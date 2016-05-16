ИА ABNA: Генеральный секретарь ливанской Хизбуллы назвал сионистский режим угрозой всему исламскому миру.



Как передает ИРНА, Сейед Хасан Насрулла в воскресенье, выслав послание международному совещанию "Единогласно с Аль-Аксой", объявил, что сионистский режим является представителем империалистических и колониальных планов, и нацелился в регионе на культуру, цивилизацию, имущество и возможности исламского мира.



Указав на продолжение угроз мечетям со стороны сионистского режима, Сейед Хасан Насрулла заявил: "Теперь исламская умма находится перед тяжелой ответственностью перед палестинским народом, в частности Бейтуль-мукаддасом".



Генсек ливанской Хизбуллы, подвергнув критике мнение некоторых человек о том, что Израиль больше не считается угрозой арабским и мусульманским правительствам и народам, а является лишь угрозой Палестине, отметил: "Агрессия Израиля в Ливане и Сирии показывает, что сионистский режим пока еще представляет собой первую угрозу арабским и исламским государствам".

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