ИА ABNA: Спикер исламского меджлиса Ирана в ходе выступления на четвертой сессии Межпарламентского союза в Нью-Йорке подчеркнул необходимость создания предпосылок использования демократии в целях укрепления мира и устойчивого развития.



Али Лариджани сказал: "Устойчивое развитие зависит от политической стабильности, народовластия и сбалансированного экономического роста, но, к сожалению, превалирующей на поле действия политики логикой является логика силы, и до тех пор, пока господствует эта логика, мы по-прежнему будем свидетелями насилия, войны и скитания людей по всему миру".

Лариджани назвал фактором, провоцирующим милитаризм в современном мире поддержку государствами деспотических режимов, а также экспорт так называемой "демократии" с использованием бомб и пулеметов в другие страны. По его словам, "в качестве примера можно привести прискорбную участь обездоленного палестинского народа, воинствующую политику сионистского режима, оккупацию Ирака и Афганистана, гражданскую войну в Йемене и пятилетний конфликт в Сирии".

Лариджани, указав на итоги ядерных переговоров, добавил: "Некоторые крупные державы пытались поставить на колени иранский народ, но эти переговоры еще раз показали, что курс произвола не принесет ожидаемого результата".

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