ИА ABNA: Верховный комитет йеменской революции призвал жителей Йемена провести в воскресенье акции протеста против заговоров Саудовской Аравии, сионистского режима и США.

В субботу Верховный комитет йеменской революции в своем обращении заявил, что появление людей на улицах и их протесты станет посланием для всего свободного мира и просьбой оказать помощь йеменскому народу.

Комитет раскритиковал заговоры Израиля, США и Саудовской Аравии против йеменцев и назвал эти страны злом. Он призвал йеменский народ в воскресенье выйти на улицы и провести демонстрации против скандальной позиции ООН в отношении катастрофической ситуации в Йемене.

Согласно этому заявлению, молчание ООН перед преступлениями США, сионистского режима, Саудовской Аравии и их союзников против йеменцев и их деспотичная блокада является показателем политики двух стандартов данной организации в отношении этих преступлений.

Верховный комитет йеменской революции также сделал акцент на широком и активном участии жителей Йемена в этих акциях протеста.

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