Хосейн Амир-Абдуллахиян в телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем добавил, что из-за неэффективности Совета Безопасности и неспособности осудить израильский режим за нападение на иранское посольство в Дамаске, законная защита и наказание сионистского режима были единственной для Ирана возможностью расправиться с агрессором. Разъясняя операцию вооруженных сил Исламской Республики Иран против военных позиций агрессорского сионистского режима в рамках законной обороны и международного права, он добавил, что, несмотря на то, что Исламская Республика смогла провести эту операцию в более широком радиусе он нанес удар только по этой части военных позиций сионистского режима. Было решено, что иранское посольство в Дамаске было атаковано оттуда. Высоко оценивая усилия генерального секретаря Организации Объединенных Наций по оказанию помощи палестинскому народу, Амир- Абдуллахиян заявил, что сионистский режим уже шесть месяцев убивает и осуществляет геноцид беззащитных детей и женщин в секторе Газа, и Америка и ее союзники не остановят этот геноцидный режим.Касаясь операций Исламской Республики Иран против израильского режима, Гутерриш потребовал продолжения сдержанности от сторон, вовлеченных в конфликты в регионе. Осудив нападение на дипломатические объекты, он высоко оценил позицию Ирана по прекращению дальнейших операций против сионистского режима и заявил, что Организация Объединенных Наций просила израильский режим не принимать ответных мер, а напряженность в регионе благоприятствует установлению мира и сокращению насилия. Утром 14 апреля в ответ на нападение сионистского режима на консульский отдел иранского посольства в Дамаске Корпус стражей исламской революции выпустил сотни дронов и ракет в сторону оккупированных территорий, что имело широкий резонанс в СМИ и во всем мире.



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