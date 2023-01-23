Аc-Сайед Аль-Эмад Али Махмуд Аббас и сопровождающая его делегация на встрече с генералjv Багери обсудили развитие обороны и военного сотрудничества между двумя странами.
23 января 2023 - 18:08
News ID: 1340397
Министр обороны Сирии встретился с начальником Генерального штаба dооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Мохаммадом Багери.
Аc-Сайед Аль-Эмад Али Махмуд Аббас и сопровождающая его делегация на встрече с генералjv Багери обсудили развитие обороны и военного сотрудничества между двумя странами.