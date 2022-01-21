ИА АБНА: турецкая артиллерия обстреляла курдские позиции так называемых «Отрядов народной обороны» (YPG) открыв огонь по селению Айн-Дакне, вокруг города Таль-Рифат, городках Шейх Исса и Дир Джамаль. В результате нападений трое солдат отрядов народной обороны были убиты и двенадцать ранены.

В то же время жители города Таль-Рифат вышли на улицы, держа в руках сирийские флаги и скандируя лозунги против Турции и ее вооруженных сил за продолжающиеся незаконные нападения на сирийскую территорию.

Ранее министр обороны Турции Халуси Акар заявил, что Анкара проведет атаки «мести» в ответ на убийство трех турецких солдат и ранение еще одного в ходе операции турецкой армии за границей.

Турецкие военные расширили свое военное присутствие на севере и северо-востоке Сирии с 2016 года под предлогом противодействия подъему курдских ополченцев. По словам официальных лиц Анкары, боевики имеют тесные связи с членами Рабочей партии Турецкого Курдистана (РПК).

Между тем сирийские власти и народ всегда считали присутствие турецких войск на сирийской земле оккупацией и несоблюдением международных правил.