ИА АБНА: Глава МИД ИРИ, передавая приветствия от президента Ирана президенту Туркменистана, заявил о своей готовности содействовать успешному проведению саммита ОЭС.

Хосейн Амир-Абдоллахиан, ссылаясь на участие президента Ирана в Ашхабадском саммите ОЭС, обознаичл это мероприятие как возможность обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, и повышение уровня сотрудничества двух стран.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашит Мередов, в свою очередь, со ссылкой на созыв экономической конференции с участием высокопоставленных представителей стран-участниц ОЭС, включая торгово-промышленные палаты и видных предпринимателей, а также экономические консультации в МИД Туркменистана и встречи министров иностранных дел в субботу, выразил признательность Ирану за активное участие в работе форума и надежду на, что эти встречи будут плодотворными в плане расширения сотрудничества между странами региона.

Президент Ирана отправится в Ашхабад в субботу по официальному приглашению своего туркменского коллеги для участия в саммите ОЭС.

В ходе выступления на саммите сейед Ибрагим Раиси разъяснит позиции и предложения Исламской Республики в плане укрепления региональных и международных отношений, особенно устранения препятствий на пути торговли и повышения уровня сотрудничества и товарооборота стран-участниц организации.

Также на встречах со своими коллегами, участвующими в саммите, он изучит пути развития двусторонних отношений. В программу его визита входят и встречи с иранскими бизнесменами и рядовыми иранцами, проживающими в Туркменистане.

В ближайшее воскресенье в Туркменистане состоится 15-й саммит Организации экономического сотрудничества, в которой Ашхабад будет председательствовать в ротационном порядке.