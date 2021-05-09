ИА АБНА:Андрей Бабиш заявил, что об этом попросил он в пятницу вечером на неформальном саммите ЕС и во время ужина в португальском городе Порту.

По его словам, этот вопрос показывает уровень солидарности стран Европы с Чехией.

Далее премьер-министра Чехии сказал: "Европа не может допустить такие действия на своей территории. Мы всегда должны понимать, что когда нападению подверглось одно из государств-членов, - это, собственно, нападение на всех".

Накануне Бабиш заявил, что власти подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека. Прага высылала 18 российских дипломатов, они должны покинуть страну в течение 48 часов. Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова, предположительно сотрудников ГРУ Генштаба ВС России.