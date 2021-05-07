ИА АБНА:Накануне последней пятницы священного месяца Рамадан в 1442 году хиджры, по случаю Международного дня Кудса Всемирная Ассамблея Ахль аль-Байт (мир им) ,сделала заявление.







Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного



Сегодня Священный Кудс ближе к нам, чем когда-либо



Мир и благословение Аллаха Имаму Хомейни (ра), который своей уникальной инициативой собрал сердца всех мусульман, особенно свободных людей мира, подобно ревущим наводнениям в последнюю пятницу священного месяца Рамадан.



Ось сопротивления без границ в разных частях мира, следуя примеру своих замученных командиров, таких как генерал Сулеймани, мгновенно заставлял Израиль исчезать из своей жизни,и день за днем ​​приближает Умму Ислама и мир к Священному Кудсу .



Мирный ядерный прогресс и укрепление обороноспособности исламских стран, которые не отступят ни на мгновение,лишило сионистов возможности выспаться.



Кроме того, неудавшиеся попытки Нетаньяху убить детей, чтобы сформировать кабинет, и широкомасштабные народные протесты против сдерживающей политики его правительства привели к краху Израиля. Слепые атаки на ядерные объекты и объекты инфраструктуры, непрерывные обыски и рейды в палестинских домах, эскалация преступлений и насилия в отношении угнетенных заключенных и задержанных, бредовые мечты о нормализации отношений между зависимыми и трусливыми странами, а также секретные и неудавшиеся ядерные испытания,указывает на то, что сионистский режим находится на грани краха.



Но дайте им знать, что люди мира, осуждая и серьезно нарушая идею Восточного и Западного Кудса и делая упор на постоянную столицу Священного Кудса, снова были более бдительны, чем прежде ,и они всегда подчеркивают призыв Имама Хаменеи, лидера мусульман и свободных людей мира, как «план референдума», виртуально и лицом к лицу, и возвещают об уменьшении поддержки и неизбежном крахе Западные неолибералы в криминальной Америке и лживой Европе.



Всемирная ассамблея Ахль аль-Байт (мир им), приглашая всех своих членов, представителей, миссионеров и партнеров по всему миру, призывает свои членские организации проснуться более энергично, сплоченно и с большей инициативой, чем когда-либо прежде, чтобы разрушить Израиль и в любом случае, по призыву Верховного лидера говорят Лабайк(служим), потому что победа близка.





О те, которые уверовали! Если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы.(47:7)



Всемирная Ассамблея Ахль аль-Байт (мир им)



23 рамадана 1442 года по хиджре























